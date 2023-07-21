Правительство России прорабатывает варианты стабилизации цен на бензин

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство страны прорабатывает варианты стабилизации цен на бензин. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Фото: minenergo.gov. ru

Чиновник провёл совещание, которое было посвящено ситуации на топливном рынке. Речь идёт об оптовом рынке, что касается розничных цен, то они держатся в пределах инфляции.

Завершение ремонтов на НПЗ должно привести к увеличению объёмов поступления на биржу, что стабилизирует цены, убеждён Новак.

Вице-премьер добавил, что заградительные пошлины на бензин правительство вводить не планирует, однако квотирование экспорта не исключается.

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