Вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство страны прорабатывает варианты стабилизации цен на бензин. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
Чиновник провёл совещание, которое было посвящено ситуации на топливном рынке. Речь идёт об оптовом рынке, что касается розничных цен, то они держатся в пределах инфляции.
Завершение ремонтов на НПЗ должно привести к увеличению объёмов поступления на биржу, что стабилизирует цены, убеждён Новак.
Вице-премьер добавил, что заградительные пошлины на бензин правительство вводить не планирует, однако квотирование экспорта не исключается.
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