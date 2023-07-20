Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Череватый признал российские РЭБ "достаточно мощными" и призвал активно их уничтожать
В Новой Москве дрон упал на крышу детского лагеря "Солнечный городок"
Агроном Шубина рассказала дачникам о способе защиты огурцов от вредителей
Гастроэнтеролог Яковлева рассказала о пользе зеленого лука
Военный эксперт Юрий Кнутов предложил способы эффективной борьбы с БПЛА
Туристка из России попала в реанимацию в Турции с неизвестным диагнозом
В Нижневартовске таксист бесплатно возит участников СВО и членов их семьи
7 великолепных причин использовать аспирин в саду
Быстрое улучшение рациона: 5 продуктов, рекомендованных диетологом

Нерушимая дружба: в Польше заявили, что поддерживают Украину только там, где это выгодно

2:13
Экономика

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил — его страна будет поддерживать Украину только в том, что выгодно для неё самой.

Нерушимая дружба: в Польше заявили, что поддерживают Украину только там, где это выгодно
Фото: Телеграм Политика страны

В среду премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша намерена продолжить ограничение ввоза зерна с Украины, если Еврокомиссия его не продлит после 15 сентября.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал такой шаг Польши недружественным и популистским. По его мнению, это сильно повлияет на мировую продовольственную безопасность и украинскую экономику.

Павел Яблоньский подчеркнул, что Польша предоставляет значительную поддержку Украине. Но добавил, что власти всегда руководствуются национальными и государственными интересами своей страны при оказании помощи. Он также отметил, что если возникают разногласия между странами, Польша не стесняется говорить об этом открыто, сообщает РИА "Новости".

Заместитель главы польского МИД призвал Шмыгаля проанализировать помощь, которую Украина получает от Польши, не проявлять агрессию, а вести конструктивный диалог. Он также отметил, что политика должна основываться на анализе и диалоге, а не на провокационных заявлениях в социальных сетях.

Споры в очередной раз возникли вокруг поставок украинской сельхозпродукции. Помимо Польши, запрет действует в Болгарии, Румынии, Чехии, Словакии.

Дело в том, что после того, как Евросоюз временно отменил пошлины на украинскую сельхозпродукцию, она стала в больших количествах поступать на рынки этих стран. Что, в свою очередь, спровоцировало протесты местных фермеров, продукция которых не выдерживает конкуренции с куда более дешёвой украинской.

Прекращение так называемой зерновой сделки никоим образом не повлияло на позицию властей этих государств. В них подчёркивают готовность и далее блокировать поставки украинской сельхозпродукции, даже если Еврокомиссия примет решение отменить запрет. Что ещё раз подтвердил высокопоставленный представитель польского внешнеполитического ведомства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится

Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.

Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Последние материалы
Гастроэнтеролог Яковлева рассказала о пользе зеленого лука
Военный эксперт Юрий Кнутов предложил способы эффективной борьбы с БПЛА
Туристка из России попала в реанимацию в Турции с неизвестным диагнозом
В Нижневартовске таксист бесплатно возит участников СВО и членов их семьи
Пластиковый бампер машины: Как быстро, дешево и надежно отремонтировать разбитый
7 великолепных причин использовать аспирин в саду
Быстрое улучшение рациона: 5 продуктов, рекомендованных диетологом
Нерушимая дружба: в Польше заявили, что поддерживают Украину только там, где это выгодно
Почему многие датчики в современных авто постоянно врут
ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников