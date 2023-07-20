Нерушимая дружба: в Польше заявили, что поддерживают Украину только там, где это выгодно

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил — его страна будет поддерживать Украину только в том, что выгодно для неё самой.

Фото: Телеграм Политика страны

В среду премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша намерена продолжить ограничение ввоза зерна с Украины, если Еврокомиссия его не продлит после 15 сентября.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал такой шаг Польши недружественным и популистским. По его мнению, это сильно повлияет на мировую продовольственную безопасность и украинскую экономику.

Павел Яблоньский подчеркнул, что Польша предоставляет значительную поддержку Украине. Но добавил, что власти всегда руководствуются национальными и государственными интересами своей страны при оказании помощи. Он также отметил, что если возникают разногласия между странами, Польша не стесняется говорить об этом открыто, сообщает РИА "Новости".

Заместитель главы польского МИД призвал Шмыгаля проанализировать помощь, которую Украина получает от Польши, не проявлять агрессию, а вести конструктивный диалог. Он также отметил, что политика должна основываться на анализе и диалоге, а не на провокационных заявлениях в социальных сетях.

Споры в очередной раз возникли вокруг поставок украинской сельхозпродукции. Помимо Польши, запрет действует в Болгарии, Румынии, Чехии, Словакии.

Дело в том, что после того, как Евросоюз временно отменил пошлины на украинскую сельхозпродукцию, она стала в больших количествах поступать на рынки этих стран. Что, в свою очередь, спровоцировало протесты местных фермеров, продукция которых не выдерживает конкуренции с куда более дешёвой украинской.

Прекращение так называемой зерновой сделки никоим образом не повлияло на позицию властей этих государств. В них подчёркивают готовность и далее блокировать поставки украинской сельхозпродукции, даже если Еврокомиссия примет решение отменить запрет. Что ещё раз подтвердил высокопоставленный представитель польского внешнеполитического ведомства.