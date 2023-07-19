Экономист РАНХиГС Николай Головецкий прокомментировал подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон, предусматривающий разработку программы долгосрочных сбережений.
Нововведение направлено на предоставление россиянам надёжных инструментов инвестирования. Кроме того, новшество поможет национальной экономике привлекать инвестиции, констатировали авторы инициативы.
По словам Головецкого, новым механизмом предполагается софинансирование со стороны правительства в тех случаях, когда граждане систематически делают взносы в негосударственные пенсионные фонды.
Финансовые сбережения можно будет использовать, по словам экономиста, в качестве дополнительных источников доходов по истечению 15 лет участия в госпрограмме, пишут "Вести Подмосковья".
"Участники программы смогут получить специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей в год — и страховку до 2,8 миллиона рублей", — резюмировал Головецкий.
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