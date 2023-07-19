Экономист Головецкий прокомментировал создание программы долгосрочных сбережений в России

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист РАНХиГС Николай Головецкий прокомментировал подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон, предусматривающий разработку программы долгосрочных сбережений.

Фото: 4esnok.by

Нововведение направлено на предоставление россиянам надёжных инструментов инвестирования. Кроме того, новшество поможет национальной экономике привлекать инвестиции, констатировали авторы инициативы.

По словам Головецкого, новым механизмом предполагается софинансирование со стороны правительства в тех случаях, когда граждане систематически делают взносы в негосударственные пенсионные фонды.

Финансовые сбережения можно будет использовать, по словам экономиста, в качестве дополнительных источников доходов по истечению 15 лет участия в госпрограмме, пишут "Вести Подмосковья".

"Участники программы смогут получить специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей в год — и страховку до 2,8 миллиона рублей", — резюмировал Головецкий.

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