Поляки не спешат на помощь: запреты для Украины остались в силе

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Варшава не намерена открывать границы для сельскохозяйственной продукции с Украины.

Фото: pxhere. com

По его словам, "мы бережём наше сельское хозяйство, и поэтому не открываем границы для сельскохозяйственных товаров с Украины", сообщает "Интерфакс".

Моравецкий заявил, что конфликт на Украине оказывает всё более серьёзное влияние на аграрный рынок, и это негативно сказывается на поляках, поэтому было введено эмбарго на поставки с сопредельной территории.

По его словам, "через пару месяцев ЕС намерен вновь открыть границы для ввоза зерна с Украины".

"Мы на это не согласны, мы не откроем границы и не допустим дестабилизации нашей экономики. Мы обязаны защищать польские интересы и наше сельское хозяйство", — заявил Моравецкий.

Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния в согласии с Еврокомиссией со 2 мая запретили импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины.

Власти этих государств пошли на такой шаг после многочисленных протестов фермеров. Дело в том, что Евросоюз временно отменил таможенные пошлины на импорт зерна и масличных культур с Украины. В связи с чем более дешёвая украинская сельхозпродукция стала вытеснять с рынков продукцию восточноевропейских фермеров.

Стоит отметить, что Польша стала первой страной, которая после прекращения действия зерновой сделки заявила о том, что её позиция относительно украинской сельхозпродукции остаётся неизменной. Впрочем, и в других четырёх странах наверняка ничего менять не собираются.

Надо заметить, что Украина сейчас рассчитывает нарастить импорт через порты Румынии и Болгарии. Насколько получится, вопрос открытый. В этих странах сильны опасения, что вместо транзита сельхозпродукция с Украины будет разными — и не всегда легальными — способами на местных рынках.

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