РИА Новости: Россия больше не намерена искать компромисс в отношении Украины

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия больше не намерена идти на компромисс в отношениях с Украиной, что показал выход Москвы из зерновой сделки, заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Фото: shutterstock.com

Как подчеркнул эксперт, Украина и Запад привыкли, что российская сторона идёт на уступки, но выход из Черноморского продовольственного соглашения стал показателем нового этапа.

"Наверное, мы вышли из стадии, когда мы пытаемся с кем-то договориться. По-моему, мы приняли решение, что все наши проблемы, которые есть, ограничения — они будут решены, когда мы добьёмся решительной победы на поле боя", — пояснил доцент РИА Новости.

По словам Суздальцева, решение Москвы говорит о новом витке развития российско-украинского кризиса. И оно было принято правильно и своевременно.

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