Глава РЗС: из-за зерновой сделки мы за год потеряли больше миллиарда долларов

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что отечественная зерновая отрасль потеряла за год более миллиарда долларов из-за дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням. Образовался этот дисконт в результате зерновой сделки.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"Все с болью смотрели на то, как продлевалась эта сделка, наносящая ущерб российским зерновым поставкам. Если подсчитать, мы потеряли за время реализации этой сделки, год, мы за этот год потеряли больше миллиарда долларов. И это только зерновики потеряли, я не считаю потери производителей удобрений", — цитирует главу РЗС агентство "Прайм".

В понедельник Россия сообщила Турции, Украине и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Соответственно, эта сделка прекращает своё функционирование с 18 июля.

По словам главы Российского зернового союза разница в ценах между российской пшеницей и сельхозпродукцией международных конкурентов составляла 10-20 долларов с тонны, но доходила и до 70 долларов.

"Конечно, все ждут, когда этот дисконт исчезнет. Мы десять лет трудились, с момента, когда вышли на рынок в 2002 году, над тем, чтобы избавиться от дисконта. Но тогда он был меньше, в пределах десяти долларов. И сколько теперь надо трудиться, чтобы избавиться от дисконта, который на этой сделке образовался?" — отметил Аркадий Злочевский.

При этом, по его словам, вернуться к реализации сделки можно будет при выполнении оговоренных ранее условий. Среди таковых:

облегчения по фрахтованию судов для российских поставок,

облегчения по оформлению страховок на грузы как на зерно, так и в целом на продовольственные товары РФ,

условие подключения к системе SWIFT Россельхозбанка,

разрешение на отгрузки удобрений РФ, застрявших в прибалтийских портах и вообще на облегчение их поставок,

возобновление отгрузок по аммиакопроводу Тольятти — Одесса.

При этом Злочевский полагает, что поскольку эти условия и ранее не выполнялись, то шансов на возобновление зерновой сделки немного.

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