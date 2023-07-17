Экономист Кульбака объяснил, как отмена зерновой сделки отразится на ценах на продукты

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно экономист, преподаватель и аналитик Николай Кульбака поделился своим мнением о том, как отмена зерновой сделки повлияет на цены на продукты в России. Он уверен, что отмена данной сделки не приведёт к подъёму цен на продукты в России и что любые изменения в ценах будут вызваны внутренними факторами.

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Он заявил в беседе с URA.RU, что в краткосрочном периоде не ожидается никакого влияния данной сделки на цены внутри страны. По его словам, возможное увеличение цен на продукты будет обусловлено внутренними факторами, а не разрывом сделки. Кульбака также уверен, что внутренняя цена зерна не так сильно и быстро реагирует на мировые цены, поэтому разрыв зерновой сделки не окажет значительного влияния на внутренние российские цены.

Он также привёл пример с ценой на хлеб, объясняя, почему она не сможет значительно увеличиться из-за приостановки сделки. По его словам, цена муки составляет лишь небольшую часть стоимости хлеба. Следовательно, отмена зерновой сделки будет иметь минимальное воздействие на стоимость хлеба.

Кульбака также указал на то, что потребление хлеба в России с каждым годом снижается, а цены на него не играют большой роли в покупательской корзине. Это также подтверждает его уверенность в том, что отмена зерновой сделки не вызовет существенных изменений в ценах на продукты в стране.

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