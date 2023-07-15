Эксперт Демидов объяснил спад доходов РФ от продажи нефти: недосчитаемся крупных сумм

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доходы России от продажи нефти за июнь 2023 года упали практически на 50 процентов. Санкции против нефтяного сектора РФ, имеют кумулятивный эффект, пояснил в беседе с Pravda.Ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

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Ранее Минфин России сообщил, что доходы от экспорта нефтепродуктов и чёрного золота упали до $11,8 млрд, однако, во втором полугодии ситуация стабилизируется.

По словам Демидова, санкции против нефтяного российского сектора всё же сыграли свою роль и сейчас дали накопительный эффект.

"Санкции, которые были введены в прошлом году, в текущем году против нефтяного сектора, имеют кумулятивный эффект, то есть накопительный. И в будущем они будут влиять ещё больше на российскую экономику через выручку нефтяных компаний", — пояснил эксперт.

Кроме прочего, по словам Демидова, повлияло и то, что у России осталось два основных покупателя топлива — Индия и Китай.

"Импорт Индии нефти Россия занимает примерно 45 процентов от всего импорта нефти на рынке Индии. Нужно понимать, что эти страны опасаются вторичных санкций и поэтому они покупают нефть по заниженным ценам. Соответственно, это режет прибыли и выручку российских компаний", — подчеркнул Демидов.

Ожидать резкого подъёма цен на нефть за счёт сокращения добычи, которое ранее анонсировали страны ОПЕК+, не стоит. По словам Демидова, вероятно, стоимость чёрного золота стабилизируется и "выйдет на плато". Но при этом российский бюджет не досчитается крупных сумм.

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