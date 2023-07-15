Доходы России от продажи нефти за июнь 2023 года упали практически на 50 процентов. Санкции против нефтяного сектора РФ, имеют кумулятивный эффект, пояснил в беседе с Pravda.Ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
Ранее Минфин России сообщил, что доходы от экспорта нефтепродуктов и чёрного золота упали до $11,8 млрд, однако, во втором полугодии ситуация стабилизируется.
По словам Демидова, санкции против нефтяного российского сектора всё же сыграли свою роль и сейчас дали накопительный эффект.
"Санкции, которые были введены в прошлом году, в текущем году против нефтяного сектора, имеют кумулятивный эффект, то есть накопительный. И в будущем они будут влиять ещё больше на российскую экономику через выручку нефтяных компаний", — пояснил эксперт.
Кроме прочего, по словам Демидова, повлияло и то, что у России осталось два основных покупателя топлива — Индия и Китай.
"Импорт Индии нефти Россия занимает примерно 45 процентов от всего импорта нефти на рынке Индии. Нужно понимать, что эти страны опасаются вторичных санкций и поэтому они покупают нефть по заниженным ценам. Соответственно, это режет прибыли и выручку российских компаний", — подчеркнул Демидов.
Ожидать резкого подъёма цен на нефть за счёт сокращения добычи, которое ранее анонсировали страны ОПЕК+, не стоит. По словам Демидова, вероятно, стоимость чёрного золота стабилизируется и "выйдет на плато". Но при этом российский бюджет не досчитается крупных сумм.
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