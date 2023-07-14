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В Германии признали, что Россия может годами сдерживать давление Запада

2:18
Экономика

Россия может годами сдерживать экономическое давление коллективного Запада, говорится в материале, опубликованном в немецком издании Der Spiegel.

В Германии признали, что Россия может годами сдерживать давление Запада
Фото: profile.ru

По мнению многих европейских экономистов, падение российской валюты до 100 рублей за евро приведёт к коллапсу экономики страны. Но как выяснилось — или как выяснили в Der Spiegel — мало кто понимает, как работает российская монетарная система. И курс рубля вовсе не является индикатором экономического кризиса в стране, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Например, несмотря на жёсткие ограничения, в прошлом году рубль рос: профицит торгового баланса России составлял 291 миллиард долларов. Сыграло свою роль и вмешательство Центробанка и Минфина, которые нашли решения по защите от всё нарастающего количества ограничительных мер со стороны Запада.

В этом году мировые цены на нефть упали. Кроме того, страны Группы семи, Евросоюз и Австралия установили потолок цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

За первые пять месяцев текущего года профицит российского торгового баланса составил 28,8 миллиарда долларов. Тогда же началось и падение рубля: с начала года он потерял к евро более 20 процентов.

Однако российское руководство спокойно отреагировало на падение национальной валюты. Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что для монетарных властей приемлем любой курс рубля.

"По её словам, так же как не стоило интерпретировать усиление рубля в 2022 году как победу, так и нынешнее ослабление валюты нельзя поспешно считать поражением", — говорится в материале.

И если на валютном рынке не начнётся паника, то плавное падение курса рубля пойдёт на пользу России, поскольку позволит избежать дефицита бюджета.

"Если рубль по отношению к доллару или юаню теряет в цене, то Россия за каждую проданную бочку сырой нефти получает больше рублей, даже если стоимость нефти остается неизменной", — говорится в материале Der Spiegel.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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