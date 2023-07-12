Эксперт гражданской авиации рассказал о трудностях импортозамещения

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов объяснил, с какими трудностями может столкнуться Россия в процессе импортозамещения.

Фото: Fotodom.ru

Герасимов отметил, что России придётся вернуться к тому, что практиковалось в Советском Союзе, когда почти все технологии были отечественными.

Ранее российские энергетики намерены пересмотреть сроки полного отказа от иностранных IT-технологий.

Он сомневается в экономической целесообразности такого автономного производства, так как произведённые в изоляции от внешнего мира технологически сложные товары будут очень дороги.

"Мы создадим свой продукт, который не сможем вывести на внешние рынки. Для рыночной экономики и глобализации нужны экономические эффективные методы производства, которые невозможно создать в условиях локализованной экономики", — цитирует слова эксперта Общественная Служба Новостей.

Герасимов подчеркнул, что спросом на внешнем рынке будут пользоваться только уникальные технологии, у которых нет аналогов в мире.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.