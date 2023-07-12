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Эксперт гражданской авиации рассказал о трудностях импортозамещения

1:06
Экономика

Эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов объяснил, с какими трудностями может столкнуться Россия в процессе импортозамещения.

Эксперт гражданской авиации рассказал о трудностях импортозамещения
Фото: Fotodom.ru

Герасимов отметил, что России придётся вернуться к тому, что практиковалось в Советском Союзе, когда почти все технологии были отечественными.

Ранее российские энергетики намерены пересмотреть сроки полного отказа от иностранных IT-технологий. 

Он сомневается в  экономической целесообразности такого автономного производства, так как произведённые в изоляции от внешнего мира технологически сложные товары будут очень дороги.

"Мы создадим свой продукт, который не сможем вывести на внешние рынки. Для рыночной экономики и глобализации нужны экономические эффективные методы производства, которые невозможно создать в условиях локализованной экономики", — цитирует слова эксперта Общественная Служба Новостей.

Герасимов подчеркнул, что спросом на внешнем рынке будут пользоваться только уникальные технологии, у которых нет аналогов в мире.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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