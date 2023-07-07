Запчасти на автомобили подорожают на 10 процентов к концу лета

Стоимость автозапчастей в РФ до осени вырастет на 5-10 процентов. Об этом сообщил вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр.

Фото: https://avtoremonto.ru/

Он отметил, что ценники останутся прежними, если рубль укрепится, почти 90 процентов автозапчастей зарубежные и их цена привязана к курсу.

"В ближайшие 1-2 месяца можно ожидать подорожание автозапчастей на 5-10 процентов. Маленькие фирмы быстрее всего отреагируют на ситуацию… Если же курс рубля укрепится, то цены могут и упасть, но такое маловероятно", — цитирует "Газета.ру" аналитика.

По его словам, из-за ослабления рубля цены на ряд автокомпонентов уже выросли на 2-3 процента. Быстрее всего дорожают расходники для ТО, а также технические жидкости, к примеру, моторное масло.

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