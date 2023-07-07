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Дерипаска предрёк США скорый "час расплаты за санкционный раж"

2:28
Экономика

Предприниматель Олег Дерипаска считает, что в скором времени Соединённые Штаты ожидает "час расплаты за санкционный раж". По его мнению, ожидать этого следует в течение трёх — трёх с половиной лет.

Дерипаска предрёк США скорый "час расплаты за санкционный раж"
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Так Дерипаска прокомментировал статью в британском издании The Financial Times, в которой сказано о массовом оттоке инвесторов из американских акций вследствие повышения доходности из-за данных о рекордной занятости в США.

Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до самого высокого уровня с 2007 года, перевалив показатель в пять процентов. Доходность эталонных десятилетних облигаций выросла до самого высокого уровня с марта, преодолев порог в пять процентов.

Рост доходности облигаций может стать сигналом к росту инфляции и повышению ставки Федеральной резервной системы в этом месяце.

О риске рецессии в Штатах последние шесть месяцев говорят многие политики и бизнесмены. Они связывают её также с чередой банковских банкротств. Всего за несколько месяцев в США обанкротились четыре крупных банка. First Republic* Bank (14-е место по активам) перешел под внешнее управление Федеральной корпорации страхования вкладов США (FDIC) в начале мая. Пред этим обанкротились Silvergate Capital Corp., Silicon Valley Bank (16-е место по активам) и Signature Bank, напоминает Ruposters.

Напомним, ранее Олег Дерипаска заявлял, что в Вашингтоне "абсолютно заигрались с использованием статуса доллара как мировой резервной валюты".

И как результат — Соединённые Штаты стоят в шаге от банкротства государственных финансов. По мнению Дерипаски, ситуацию только усугубят внутренние политические игры, которые будут идти до конца следующего года, то есть до выборов президента в ноябре 2024 года.

Предприниматель считает, что крах американской государственной финансовой системы будут означать не только разрушение мировой финансовой системы, но и всего глобального миропорядка.

Впрочем, министр финансов США Джанет Йеллен ранее подчёркивала, что статус доллара как мировой резервной валюты сохранится. Хотя с другой стороны, а что ещё может сказать министр финансов Соединённых Штатов.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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