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Президент Финляндии: все наши компании ушли из России, эффекта — ноль

1:42
Экономика

Все финские компании ушли с российского рынка, однако это не дало никакого результата, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Президент Финляндии: все наши компании ушли из России, эффекта — ноль
Фото: express-k.kz

"Что касается санкций, ни одно финское предприятие больше не ведёт деятельность в России. Мы одни из немногих, кто так поступил. К сожалению, это не оказалось эффективным инструментом", — сказал президент Финляндии французскому изданию Le Monde.

По словам Саули Ниинистё, другие страны всё ещё продолжают вести торгово-экономические отношения с Россией.

Судя по всему, сей факт у него вызывает раздражение — дескать, наши компании ушли, а из других стран по-прежнему зарабатывают в РФ.

На днях стало известно о подсчётах Киевской школы экономики, согласно которым российский рынок за полтора года покинули менее 20 процентов зарубежных компаний.

При этом 83 процента иностранных компаний продолжают получать прибыль от работы на российском рынке. Количество оставшихся компаний составляет около 1,1 тысячи. По результатам прошлого года их совокупная выручка от работы в России составили более 177 миллиардов долларов.

К этим данным, впрочем, следует относится осторожно, учитывая, кто именно их предоставил.

Добавим, киевский режим включил некоторые компании в "чёрный список". Из-за чего и получил большие проблемы. Будапешт, например, заявил о планах блокировать европейскую помощь Украине до тех пор, пока из этого списка не будет исключён венгерский банк ОТП.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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