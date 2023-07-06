Лукашенко назвал Россию будущим планеты Земля

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — это будущее планеты. По его словам, у России есть многие прорывные технологии, но нужно активнее заявлять о себе.

Фото: РИА Новости

"Россия — это будущее планеты. Все ресурсы здесь", — цитирует его агентство "Белта".

Лукашенко отметил, что в Российской Федерации есть многие прорывные технологии в различных сферах, а по многим направлениям есть компетенции и у Белоруссии."Вся наша беда в том, что мы если идем, то очень робко", — заявил он, комментируя идею сопряжения интеграционных форматов ЕАЭС, БРИКС, ШОС и СНГ.

По мнению Лукашенко, участникам этих организаций "надо шевелиться в плане объединения". Президент Белоруссии заявил, что "если нас растащат — поодиночке разберутся". По его словам, в Минске и в Москве это поняли.

В начале июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече со своим белорусским коллегой Романом Головченко заявил, что товарооборот между двумя странами по итогам первых четырех месяцев этого года увеличился на 11 процентов, превысив триллион рублей.

По словам Мишустина, за 2022 год объём торговли между Россией и Белоруссией вырос на 12 процентов, превысив три триллиона рублей.

В рамках межправительственного соглашения по промышленной кооперации было утверждено 16 совместных проектов на сумму 80 млрд руб. в сферах машиностроения, станкостроения и микроэлектроники, сообщил также Михаил Мишустин.

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