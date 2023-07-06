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BI: Россия нанесла Польше чувствительный удар

1:52
Экономика

Россия недавно приняла решение о запрете на въезд и передвижение по стране польских грузовиков. И это стало чувствительным ударом для Польши — отрасль грузовых автомобильных перевозок в этом государстве очень развита. И вообще является одной из мощнейших в Европе, отмечает издание Business Insider Polska.

BI: Россия нанесла Польше чувствительный удар
Фото: www.automotiveworld. com/articles/where-next-for-telematics-in-the-digital-truck/

В транспорте и логистике заняты 6,5 процентов всех работающих жителей Польши. А сама отрасль даёт семь процентов ВВП.

Решение российских властей закрыть проезд по территории страны для польских грузовиков не было неожиданным для Варшавы, уверяет издание. Россия давала понять, что может пойти на такой шаг ещё несколько месяцев назад.

"Согласно отчету организации польских работодателей TLP (Transport i Logistyka Polska), в 2022 году выручка в отрасли достигла 375 миллиардов злотых. За последние несколько лет сектор транспорта, экспедиции и логистики (ТЭЛ) был одним из самых быстрорастущих в польской экономике. Один только автомобильный транспорт в течение многих лет обеспечивал более половины рабочих мест в секторе ТЭЛ", — заявил заместитель руководителя группы стратегий PIE Павел Лещинский.

Хотя подобный запрет польские перевозчики ждали уже на протяжении нескольких лет, до его введения на восточном направлении ещё действовали до тысячи польских предпринимателей, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Сейчас представители польских компаний уверяют, что отрасль справляется с трудностями. Однако сейчас есть ещё одна проблема — большинство водителей старше 50 лет, так что в обозримом будущем будет нарастать дефицит работников.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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