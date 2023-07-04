Иностранные компании платят в России миллиарды долларов в виде налогов

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на международные санкции против России, в стране остаются работать более тысячи зарубежных компаний, сообщает EADaily.

Фото: Maria Breuer/http://imagebroker.com/#/search/

1 146 иностранных компаний не прекратили свою деятельность на российском рынке в 2022 году, несмотря на проведение спецоперации на Украине.

Российский бюджет в прошлом году получил $3,5 млрд налогов от иностранных фирм. Об этом сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

До СВО в России функционировали 1 387 иностранных компаний. Отказались о работы в РФ лишь 241 западных организаций.

Немецкие аналитики отмечают, что оставшиеся в РФ западные фирмы не нарушают антироссийские санкции. При этом авторы исследования утверждают, что на налоги иностранных компаний финансируется вооружённый конфликт.

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