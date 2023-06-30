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Без понятия: Шольц признался, что ЕС не может придумать, как быть с активами России

1:45
Экономика

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов российского Центробанка. По его словам, никто не знает, как это возможно.

Без понятия: Шольц признался, что ЕС не может придумать, как быть с активами России
Фото: spiegel.de

"Это всё ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как", — Шольц в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза. По его словам, лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии проработать этот вопрос.

Кроме того, сейчас нет предложения, которое было бы достаточно зрелым для принятия его на законодательном уровне. По словам Шольца, "нужно тщательно изучить очень много очень разных фактических вызовов и понять, что вообще возможно", сообщает ТАСС.

При этом германский канцлер подстраховался от возможной критики насчёт того, что он — против изъятия российских активов. По его словам, поскольку решения пока нет, "этого пункта мы ещё не достигли, так что нельзя сказать, что я за или против".

Ранее были сообщения, что власти ФРГ — против изъятия замороженных российских активов или даже использования прибыли от их инвестирования из-за непредсказуемых юридических и финансовых последствий.

В свою очередь премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что в ЕС сейчас размышляют над тем, как организовать использование этой прибыли. По его словам, она может составлять порядка трёх миллиардов евро ежегодно.

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита заявила, что в Брюсселе продолжат "с осторожностью размышлять" об использовании доходов от российских активов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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