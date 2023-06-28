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Эксперт Шелищ объяснил, почему Минфин не разрешит бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

0:51
Экономика

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил, что в Минфине могут не поддержать идею Госдумы об отмене НДС на продукты питания с истекающим сроком годности.

По словам эксперта, такая инициатива может быть не одобрена в российском кабмине, поскольку отмена НДС на продукты питания с истекающим сроком годности может повлечь за собой отмену НДС и для других отраслей. Об этом сообщает Радио 1.

Однако Шелищ отметил, что уничтожать или утилизировать такие продукты — неправильно. Дело в том, что такая продукция часто идёт на чёрный рынок, где её пытаются реализовать. Именно поэтому сейчас "гораздо дешевле заплатить за утилизацию, чем заплатить НДС 10 или 20 процентов", заключил специалист.

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