Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента МОФ РАНХиГС Михаил Перельман оценил перспективу введения двухэтапной индексации пенсий.
Проект бюджета Соцфонда предусматривает индексацию страховой пенсии для неработающих пенсионеров. В 2025–2026 годах индексацию проведут в два этапа по образцу, который был принят в РФ до 2019 года. Тогда инфляция в стране была предсказуема и оставлась на стабильно низком уровне.
В следующем году выплаты вырастут на 5,3%. В начале 2025-го — на 4%. Весной запланирована корректировка на 3,8%. Завершится трехлетний план в 2026-м зимней индексацией в 4% и весенней корректировкой на 2,8%.
Перельман считает, что озвученные на сегодняшний день цифры индексации могут потерять свою актуальность через год-два.
"По всей видимости, их придётся неоднократно пересматривать в условиях растущего дефицита бюджета", — цитирует слова экономиста издание "Вести Подмосковья".
Эксперт считает, что планы могут измениться и под влиянием геополитической ситуации.
В целом он одобрил двухэтапную индексацию пенсии, которая позволит быстро реагировать на изменение уровня потребительских цен.
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