Экономист рассказал об индексации пенсий в условиях растущего дефицита бюджета

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента МОФ РАНХиГС Михаил Перельман оценил перспективу введения двухэтапной индексации пенсий.

Проект бюджета Соцфонда предусматривает индексацию страховой пенсии для неработающих пенсионеров. В 2025–2026 годах индексацию проведут в два этапа по образцу, который был принят в РФ до 2019 года. Тогда инфляция в стране была предсказуема и оставлась на стабильно низком уровне.

В следующем году выплаты вырастут на 5,3%. В начале 2025-го — на 4%. Весной запланирована корректировка на 3,8%. Завершится трехлетний план в 2026-м зимней индексацией в 4% и весенней корректировкой на 2,8%.

Перельман считает, что озвученные на сегодняшний день цифры индексации могут потерять свою актуальность через год-два.

"По всей видимости, их придётся неоднократно пересматривать в условиях растущего дефицита бюджета", — цитирует слова экономиста издание "Вести Подмосковья".

Эксперт считает, что планы могут измениться и под влиянием геополитической ситуации.

В целом он одобрил двухэтапную индексацию пенсии, которая позволит быстро реагировать на изменение уровня потребительских цен.

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Новый Порядок Индексации Пенсий