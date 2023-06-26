МЭА беспокоит дефицит на мировом рынке нефти из-за событий в России

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Официальные представители МЭА напомнили о том, что Российская Федерация — второй по величине экспортёр нефти на глобальные рынки.

Главный геополитический советник S&P Global Commodity Insights Пол Шелдон выступил сегодня с заявлением о том, что спрос на товарно-материальные ресурсы может существенно вырасти в течение ближайших нескольких дней. Причиной такого сценария на мировом рынке сырья эксперт назвал эскалацию военного конфликта внутри России, сообщает oilcapital. ru.

На данный момент рынок сильно не испугался, констатировал Шелдон. Утром в понедельник, 26 июня, цены на нефть подросли, но несущественно.

По состоянию на 8:34 по московскому времени стоимость барреля эталонного "черного золота" Brent составляла 74,16 доллара, то есть цена оставалась "даже ниже отметки в $75", резюмировал эксперт.

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