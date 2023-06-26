Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 87 рублей. Евро растёт

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Утренние торги на Мобирже показали уверенный рост иностранной валюты. Согласно информации, доллар поднялся выше 87 рублей за единицу, евро почти достиг отметки в 95 рублей.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

"К 7:15 по МСК курс доллара скорректировался до 86,24 руб., евро — до 94,17 руб.", — пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Как подчеркнули авторы, ослабление рубля было ожидаемо на фоне внутриполитической ситуации в России.

По данным источника, подобные показатели рубля к иностранным валютам последний раз фиксировали в марте 2022 года.

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