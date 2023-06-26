Утренние торги на Мобирже показали уверенный рост иностранной валюты. Согласно информации, доллар поднялся выше 87 рублей за единицу, евро почти достиг отметки в 95 рублей.
"К 7:15 по МСК курс доллара скорректировался до 86,24 руб., евро — до 94,17 руб.", — пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Как подчеркнули авторы, ослабление рубля было ожидаемо на фоне внутриполитической ситуации в России.
По данным источника, подобные показатели рубля к иностранным валютам последний раз фиксировали в марте 2022 года.
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