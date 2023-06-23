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FATF не стал слушать Украину и не включил Россию в "чёрный" список

1:26
Экономика

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не стала рассматривать вопрос о включении России в "чёрный" или "серый" список. На этом настаивала Украина, которая сама членом организации не является.

FATF не стал слушать Украину и не включил Россию в "чёрный" список
Фото: ya.ru

Накануне очередной сессии FATF, которая прошла на этой неделе, было много сообщений, что Россия может столкнуться с проблемами из-за этих списков. "Чёрный" список по сути означает исключение из организации, что в теории могло создать проблемы нашей стране в международных экономических связях.

"Серый" список означает, что организация установит усиленный контроль на страной. В ходе нынешней сессии под таковой попали Хорватия, Вьетнам и Камерун.

По информации западных СМИ, российские власти накануне сессии FATF якобы предупреждали десятки стран о негативных последствиях своего попадания в "чёрный" список для торговых отношений.

При этом в Москве и в самом деле подчёркивали, что наша страна выполняет все взятые на себя обязательства, а потому оснований для включения в список FATF не имеется.

Стоит напомнить, что в феврале этого года организация приостановила членство России. В ходе нынешней сессии это было ещё раз подтверждено. Но всё-таки весьма настойчивые пожелания Украины учтены не были.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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