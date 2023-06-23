NetEase: США в ярости — Россия внезапно выплатила дивиденды японцам

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия весьма удивила Соединённые Штаты и Японию, выплатив дивиденды компаниям Страны восходящего солнца, говорится в материале, опубликованном на китайском интернет-портале NetEase.

Япония неизменно поддерживает все антироссийские санкции и не даёт оснований сомневаться в своей проамериканской позиции. Однако японские компании не стали выходить из нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и Сахалин-2". При полной поддержке властей страны, отмечается в материале (перевод "ПолитРоссии").

В России неоднократно отмечали, что политика японских властей фактически сводит к нулю двусторонние отношения. Но Москва остаётся добросовестным партнёром японских компаний, а потому не стала откладывать выплату дивидендов от этих проектов. Японские компании получили свои средства, но не в той форме, в которой ожидали.

Дело в том, что российские власти неоднократно предупреждали, что будут сокращать выплаты в валютах недружественных стран. А потому японские компании получили дивиденды не в долларах, а в юанях.

"Япония оказалась беспомощна, и ей осталось только стиснуть зубы и принять дивиденды. Из этого видно, что Россия является важным мировым экспортёром энергии, продовольствия и полезных ископаемых, и её положение в международной торговле очень важно", — говорится в материале.

В США же, по мнению авторов материала, эта новость вызвала настоящий гнев. Ведь получается, что один из ближайших американских союзников фактически поддержал развитие валюты своего главного — как заявляют в Вашингтоне — конкурента. Так что выплата Россией дивидендов в юанях стала значительным репутационным ударом по доллару.

Отметим, процесс дедолларизации мировой экономики только начинается и будет долгим. Да и сложно было бы ожидать быстрых изменений в системе, которая складывалась много десятилетий.

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