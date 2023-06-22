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Хазин: Если США уже договорились с РФ, то у Евросоюза огромные проблемы

1:32
Экономика

Если Вашингтон договорится с Москвой и устроит управляемый дефолт, у Евросоюза могут возникнуть большие проблемы из-за ответа России на санкции.

Хазин: Если США уже договорились с РФ, то у Евросоюза огромные проблемы
Фото: Fotodom.ru/DP

Об этом сообщил экономист Михаил Хазин.

Он предположил, что управляемый дефолт в США могут запустить для решения своих экономических проблем. Тогда возможна отмена американских санкций против РФ, особенно если Штаты решили согласовать свои действия с Кремлём. При таком раскладе ЕС оказывается в весьма незавидном положении, и тоже будет вынужден отменить рестрикции — но Москва получит возможность привлечь Европу за всю русофобию.

"Дефолт — это гипотеза. Представьте, что 1 июня объявляют дефолт, а дальше США снимают все санкции. ЕС санкции продолжает, а США снимают. И в этот момент Россия европейцам начинает предъявлять иски: тут мы потеряли 200 млрд, тут 50. Штатам ничего предъявлять не будут — всё, договорились! А этим предъявят", — на YouTube-канале "Закон и порядок в США" сказал аналитик.

По его мнению, противостояние между Россией и Западом достигло такого уровня, что за потакание нацистам в Киеве придётся отвечать, но Вашингтон, в отличие от европейцев, имеет возможность выкрутиться.

А конфронтация в последние полтора года была такой сильной, что ответка от РФ непременно грядёт.

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Необратимые последствия перегрева экономики. Михаил Хазин
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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