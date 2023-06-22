Зарубежные компании покидают Россию, и это хорошо для её экономики, следует из заявления эксперта Александра Разуваева.
"Западные компании уходят и наши их покупают, — уточнил экономист. — Возможно, там есть договорённость, что, если они захотят вернуться, будут какие-то особые условия. Уйти — это их право, но мы получаем усиление наших позиций в бизнесе и промышленности".
Какие-то компании вернутся на наш рынок, а какие-то — нет. По оценкам Разуваева, в России продолжат работать в перспективе до 50 процентов ранее ушедших структур. Однако, период адаптации будет для них непростым, пишет ФАН.
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