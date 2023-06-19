Литва планирует мощный удар по экономике России. В одиночку

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Литвы планируют в одностороннем порядке запретить поставки в Россию ряда товаров двойного назначения. Тем самым Вильнюс планирует усилить давление на Евросоюз. Чтобы Евросоюз усилил давление на Россию.

Фото: Pravda.Ru

На этой неделе власти Литвы собираются объявить о запрете поставок порядка 65 товаров двойного назначения, которых нет в санкционном списке ЕС, говорится в материале агентства Bloomberg (перевод "ИноСМИ").

В первую очередь, речь идёт о бытовой электронике, которая может проходить транзитом через Белоруссию.

В Вильнюсе выражают надежду, что в конечном итоге меры, касающиеся товаров двойного назначения, будут приняты во всём Евросоюзе, тот есть всеми 27 государствами.

Сейчас в ЕС обсуждают очередной, одиннадцатый по счёту, пакет антироссийских санкций. В частности, ЕС намерен запретить транзит многих товаров в третьи страны через Россию.

Запрет будет распространяться на перечень технологий и других товаров, включая несколько типов транспортных средств, но запрещён будет транзит не всех товаров.

Литва планирует распространить ограничения на третьи страны, которые отправляют товары через её сухопутную границу с Белоруссией. В частности, под такие ограничения могут попасть компании в Грузии, Казахстане, Киргизии.

Заметим, некоторые страны ЕС, в частности Франция и Германия, колеблются в отношении ограничительных мер против третьих стран, поскольку полагают, что это может испортить отношения с ними.

Литве в этом плане проще, поскольку её экономика и внешнеэкономическая деятельность просто нельзя сравнивать с той же Германией.

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