В Пермском крае нарастят в три раза производство авиационных двигателей в ближайшее время. Власти также планируют начать создание двигателей ПД-35. об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин, пишет издание properm.ru.
По его словам, в площадку по производству авиадвигателей вложены крупные средства. Заводы получат большие инвестиции, которые направят на строительство новых корпусов и обеспечение социальной инфраструктуры, отметил чиновник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".