Производство авиадвигателей в три раза увеличат в Пермском крае

0:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Пермском крае нарастят в три раза производство авиационных двигателей в ближайшее время. Власти также планируют начать создание двигателей ПД-35. об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин, пишет издание properm.ru.

Фото: ru.wikipedia. org

По его словам, в площадку по производству авиадвигателей вложены крупные средства. Заводы получат большие инвестиции, которые направят на строительство новых корпусов и обеспечение социальной инфраструктуры, отметил чиновник.

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