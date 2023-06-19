"Вкусно — и точка" увеличит стоимость почти всего

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские журналисты заявили, что компания "Вкусно — и точка" увеличит стоимость продукции. Причиной послужат рост цен на ингредиенты и логистические проблемы, отметили в СМИ.

Фото: pxhere. com

О будущем подорожании в меню написали в Mash. По информации Telegram-канала, стоимость почти всех блюд увеличится на пять-восемь процентов. Предположительно, цена на чизкейк вырастет на 10 рублей и составит 185 рублей. Как подчеркнули журналисты, не подорожают в заведении только напитки.

Ранее член Госдумы Дмитрий Гусев призвал заменить рестораны быстрого питания западного формата на отечественный и более полезный аналог. В качестве примера парламентарий назвал сеть "Теремок".

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