Британка удивилась жизни в России под санкциями Запада: никак не ожидала

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британская журналистка Диана Мэгней приехала в Россию, чтобы узнать, как страна живёт под натиском западных санкций. По словам обозревателя, ситуация её очень удивила.

Фото: 4esnok.by

Мэгней обратила внимание, что иностранный бизнес так и не ушёл из России.

"Здесь до сих пор остаётся западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт", — заявила корреспондент Sky News.

По словам Мэгней, компании-гиганты просто переименовали названия брендов и остались работать в России. Кроме прочего, корреспондент уточнила, что страна хорошо справляется с рестрикциями и они, вероятно, оказались неэффективны.

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