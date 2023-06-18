Британская журналистка Диана Мэгней приехала в Россию, чтобы узнать, как страна живёт под натиском западных санкций. По словам обозревателя, ситуация её очень удивила.
Мэгней обратила внимание, что иностранный бизнес так и не ушёл из России.
"Здесь до сих пор остаётся западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт", — заявила корреспондент Sky News.
По словам Мэгней, компании-гиганты просто переименовали названия брендов и остались работать в России. Кроме прочего, корреспондент уточнила, что страна хорошо справляется с рестрикциями и они, вероятно, оказались неэффективны.
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