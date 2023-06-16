Журналиста из Германии потрясла жизнь россиян под санкциями

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

РФ не находится в зависимости от Европы и США, это видно по проходящему Петербургскому международному экономическому форуму.

Фото: acssi.am

Об этом пишет журналист издания Der Tagesspiegel Андрэ Баллин.

Он удивлён, насколько быстро экономика России смогла адаптироваться к санкциям. В московских магазинах нет дефицита, стране помогает параллельный импорт: товары привозятся не из Запада, а другими путями.

Правда, не все сферы экономики РФ смогли одинаково хорошо подстроиться под условия. Например, обозреватель привёл некоторые трудности в производстве бытовой техники и инструментов.

Ранее послы Евросоюза перенесли согласование очередного, 11-го пакета антироссийских санкций на 19 июня. До полного согласования якобы им осталось доработать несколько элементов.

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