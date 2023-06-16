РФ не находится в зависимости от Европы и США, это видно по проходящему Петербургскому международному экономическому форуму.
Об этом пишет журналист издания Der Tagesspiegel Андрэ Баллин.
Он удивлён, насколько быстро экономика России смогла адаптироваться к санкциям. В московских магазинах нет дефицита, стране помогает параллельный импорт: товары привозятся не из Запада, а другими путями.
Правда, не все сферы экономики РФ смогли одинаково хорошо подстроиться под условия. Например, обозреватель привёл некоторые трудности в производстве бытовой техники и инструментов.
Ранее послы Евросоюза перенесли согласование очередного, 11-го пакета антироссийских санкций на 19 июня. До полного согласования якобы им осталось доработать несколько элементов.
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