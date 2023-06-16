В "Росатоме" рассказали о планах по развитию атомной энергетики на ближайшие годы

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

На ПМЭФ-2023 состоялась пленарная сессия, основной темой которой стала роль атомной промышленности в развитии технологического суверенитета.

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Мероприятие над названием "Роль атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета и технологии будущего" прошло при поддержке Госкорпорации "Росатом".

На повестке сессии значились вопросы, касающиеся создания целостной системы экономического развития. Также был сделан акцент на роли в этой системе проектов в сфере "зеленой" энергетики (включая ядерную).

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв пообещал, что к середине 2030-х годов доля атомной генерации составит 22-23%. В связи с этим он объявил о запуске строительства новых атомных блоков: двух в Ленинградской области, двух блоков к Курской станции, расширении Смоленской и Кольской АЭС, сооружении энергоблока с быстрым реактором БН-1200 на Белоярке и первого в мире энергоблока с реактором четвертого поколения БРЕСТ-300 в Томской области.

Также Лихачёв сообщил о планах Росатома развивать линейку маломощных АСММ, и развитии атомной энергетики за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке.

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