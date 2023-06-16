Путин объявил об увеличении МРОТ на 18,5 процента с 1 января 2024 года

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2024 года будет увеличен на 18,5%. Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ.

Фото: https://ic.pics.livejournal.com/

По словам Путина, индексация МРОТ будет проводиться "на опережение". К 2-23 году размер МРОТ планируется увеличить в два раза.

В текущем году уровень минимального размера оплаты труда составил 16 242 рубля. Получается, что с начала 2024 года размер МРОТ будет равен уже 19 242 рублям.

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