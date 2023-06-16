Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2024 года будет увеличен на 18,5%. Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ.
По словам Путина, индексация МРОТ будет проводиться "на опережение". К 2-23 году размер МРОТ планируется увеличить в два раза.
В текущем году уровень минимального размера оплаты труда составил 16 242 рубля. Получается, что с начала 2024 года размер МРОТ будет равен уже 19 242 рублям.
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