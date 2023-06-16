Золотодобытчики из Хакасии заплатят четыре миллиона за экологический ущерб

В Хакасии фирму по добыче драгоценных металлов, которая проигнорировала планы и разрыла без разрешения плодородную почву, заставят заплатить властям более четырёх миллионов рублей за нанесённый экологии ущерб. Об этом сообщает издание newkhakasiya.online.

Фото: ya.ru

Как выяснила прокуратура, фактическое положение ни одной из четырёх пройденных траншей не соответствовало их проектному положению, а на участке были горные выработки. При этом фирма не планировала рекультивировать земли, где сняли плодородный слой земли.

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