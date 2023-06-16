В Хакасии фирму по добыче драгоценных металлов, которая проигнорировала планы и разрыла без разрешения плодородную почву, заставят заплатить властям более четырёх миллионов рублей за нанесённый экологии ущерб. Об этом сообщает издание newkhakasiya.online.
Как выяснила прокуратура, фактическое положение ни одной из четырёх пройденных траншей не соответствовало их проектному положению, а на участке были горные выработки. При этом фирма не планировала рекультивировать земли, где сняли плодородный слой земли.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.