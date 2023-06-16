Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава Удмуртии пообещал наладить массовое производство беспилотников к 2030 году
Подполковник ВС США Дэвис рассказал о разочаровании Вашингтона положением ВСУ на поле боя
Макрон рассказал о зависимости Франции от России
Стоматолог Гвоздинский рассказал об элементе в составе зубной пасты, которая поможет отбелить зубы
Путин указал на тенденцию слезания России с нефтяной иглы
ТАСС составил список опасных инфекций, которые подстерегают россиян летом на пляже
В "Школе современной пьесы" покажут премьеру спектакля "Семейный шкаф и его обитатели"
Солист рок-группы "Мегаполис" Олег Нестеров назвал ноты пережитком прошлого
Росатом заключил контракт по созданию производства литий-ионных батарей в Калининградской области

Золотодобытчики из Хакасии заплатят четыре миллиона за экологический ущерб

Экономика

В Хакасии фирму по добыче драгоценных металлов, которая проигнорировала планы и разрыла без разрешения плодородную почву, заставят заплатить властям более четырёх миллионов рублей за нанесённый экологии ущерб. Об этом сообщает издание newkhakasiya.online.

Золотодобытчики из Хакасии заплатят четыре миллиона за экологический ущерб
Фото: ya.ru

Как выяснила прокуратура, фактическое положение ни одной из четырёх пройденных траншей не соответствовало их проектному положению, а на участке были горные выработки. При этом фирма не планировала рекультивировать земли, где сняли плодородный слой земли.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Первый туристический тур в России в поисках золота 15 мая 2023
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Онколог раскрыла семь признаков присутствия паразитов в организме

Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.

Онколог Нигманова из Уфы перечислила семь признаков наличия червей в организме
Покинувшие РФ артисты теряют возможность выступлений за границей
"Будет на подтанцовках у Вайкуле": иноагенты теряют концерты за границей
Названа главная ошибка русских туристов за шведским столом
Укус комара и слеза в ухе: врачи из Подмосковья шокированы причинами вызова скорой
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Курица или яйцо: стало известно, что появилось раньше
В Москве задержали актрису Бабушкину, обнаружив у нее пакетик с подозрительным порошком
Российский турист дал советы, как сэкономить на еде в Турции
Российский турист дал советы, как сэкономить на еде в Турции
Последние материалы
Маркова удивил визит лидеров стран Африки в Киев перед встречей с Путиным
News24: Польша не позволила покинуть самолёт делегации президента ЮАР, следовавшей в Киев
В Молдавии опасаются вспышки холеры, ввезённой с Украины после разрушения Каховской ГЭС
Сальдо пошутил, что стал приманкой для отработки перехвата высокоточных ракет Storm Shadow
Как можно нечаянно "убить" мотор, ненадолго выключив зажигание
Ростовская область на ПМЭФ-2023: инвестиции в регион составят 200 млрд рублей
Узкие грядки имеют ряд своих преимуществ
Деньги есть, отчета нет: для кого собирает донаты Игорь Стрелков в своем Telegram-канале
Театр "Модерн" завершает сезон премьерой антифашистского спектакля "Цветы нам не нужны"
В "АвтоВАЗе" объяснили, почему Lada Aura не завелась на ПМЭФ: "Ничего сверхъестественного"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников