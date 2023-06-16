Российская Федерация постепенно слезает с нефтяной иглы, и процесс этот заметно ускоряется. Президент РФ Владимир Путин выступил с таким заявлением в ходе ПМЭФ-2023.
Российский лидер напомнил о том, что ранее ему неоднократно задавали вопрос, когда страна перестанет быть зависимой от экспорта газа и нефти.
"Постепенно эта тенденция набирает оборот", — заявил глава российского государства.
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