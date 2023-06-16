Глава Удмуртии пообещал наладить массовое производство беспилотников к 2030 году

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава республики Удмуртия Александр Бречалов заявил, что регион готов наладить работу импортозамещающих производств.

Фото: pixabay.com

Глава Удмуртии заверил, что к 2030 году каждый второй БПЛА в стране будут делать в Удмуртии. Такое заявление он сделал после анализа инвестиционного аудита субъекта федерации.

Ранее Мария Шукшина опубликовала пост о неудачах импортозамещения в РФ.

Он назвал основные направления деятельности по импортозамещению. Бречалов отметил, что работа потребует частных вложений на сумму более 40 миллиардов рублей.

"Это машиностроение, электрооборудование, IT-продукты, станкостроение, электротранспорт, беспилотные летательные аппараты и промышленные системы управления", — цитирует слова главы Удмуртии издание udm-info.ru.

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