Глава республики Удмуртия Александр Бречалов заявил, что регион готов наладить работу импортозамещающих производств.
Глава Удмуртии заверил, что к 2030 году каждый второй БПЛА в стране будут делать в Удмуртии. Такое заявление он сделал после анализа инвестиционного аудита субъекта федерации.
Ранее Мария Шукшина опубликовала пост о неудачах импортозамещения в РФ.
Он назвал основные направления деятельности по импортозамещению. Бречалов отметил, что работа потребует частных вложений на сумму более 40 миллиардов рублей.
"Это машиностроение, электрооборудование, IT-продукты, станкостроение, электротранспорт, беспилотные летательные аппараты и промышленные системы управления", — цитирует слова главы Удмуртии издание udm-info.ru.
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