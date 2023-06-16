Аналитик Мильчакова назвала самые выгодные способы сохранения сбережений

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова порекомендовала россиянам вкладывать накопленные сбережения в золото или акции.

Фото: sterhluki.ru

По её словам, благодаря надёжным активам можно получать дополнительный доход от своих накоплений.

"Хороший пример — вложения в инвестиционное золото или в акции высоконадёжных российских эмитентов, которые платят высокие дивиденды", — подчеркнула эксперт в беседе с URA.RU.

Она обратила внимание на менее рискованные способы сохранения сбережений. Речь идёт о гособлигациях ОФЗ. Кроме того, существуют различные рублевые облигации крупных организаций, связанных с нефтяным бизнесом, уточнила специалист. Как пояснила Мильчакова, небольшой доход по облигациям оправдывается тем, что в этой сфере намного меньше рисков, чем на рынке акций.

Эксперт также призвала подумать о вложении средств в паевые или биржевые фонды, инвестирующие в золото и серебро.