Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова порекомендовала россиянам вкладывать накопленные сбережения в золото или акции.
По её словам, благодаря надёжным активам можно получать дополнительный доход от своих накоплений.
"Хороший пример — вложения в инвестиционное золото или в акции высоконадёжных российских эмитентов, которые платят высокие дивиденды", — подчеркнула эксперт в беседе с URA.RU.
Она обратила внимание на менее рискованные способы сохранения сбережений. Речь идёт о гособлигациях ОФЗ. Кроме того, существуют различные рублевые облигации крупных организаций, связанных с нефтяным бизнесом, уточнила специалист. Как пояснила Мильчакова, небольшой доход по облигациям оправдывается тем, что в этой сфере намного меньше рисков, чем на рынке акций.
Эксперт также призвала подумать о вложении средств в паевые или биржевые фонды, инвестирующие в золото и серебро.
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