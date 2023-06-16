Челябинская область успешно справляется с давлением санкций

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

О возможностях альтернативного развития экономики Челябинской области в условиях санкций со стороны западных стран рассказал вице-председатель регионального отделения "Опора России" и заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательству Заксобрания области Дмитрий Клеутин.

Фото: Pixabay. com

По словам эксперта, регион успешно справляется с давлением санкций. Это стало возможным благодаря внедрению комплекса мер поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях, пишет kursdela.biz.

Один из ключевых проектов, способствующих импортозамещению и развитию экспортной деятельности, является проект "Системные меры развития международного сотрудничества и экспорта в Челябинской области". Он реализуется Министерством экономического развития области.

В рамках него предусматривается внедрение инструментов регионального экспортного стандарта 2.0.

"В 2022 году в Челябинской области были успешно внедрены все 15 инструментов данного стандарта", — отметил Клеутин.

По словам эксперта, несмотря на санкционные ограничения, малый и средний бизнес в Челябинской области успешно развивается.

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