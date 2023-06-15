Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал комфортный курс рубля. По его словам, таковым с точки зрения бюджета, интереса экспортеров и импортеров является курс в диапазоне 80-90 рублей за доллар.
"С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80–90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортёров, и для импортёров", - цитирует Белоусова РБК.
О том, что ослабление рубля будет переноситься в цены ранее заявила председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина.
При этом она подчеркнула, что сроки и масштабы этого переноса "могут отличаться от того, к чему мы привыкли". Обусловлено это тем, отметила глава ЦБ РФ, что идёт структурная перестройка экономики, "относительные цены меняются и так далее".
По словам Набиуллиной, финансовый регулятор будет мониторить, как ослабление рубля повлияет на цены и учтёт это при принятии решения о ключевой ставке.
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