В новых регионах России в 2023 году восстановят около 70 предприятий

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в 2023 году в новых регионах России будет восстановлено около 70 предприятий. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Всего на новых территориях страны расположено 600 промышленных предприятий. Работа 115 уже восстановлена. В текущем году будет восстановлено еще около 70 предприятий.

Отметим, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на создание центров "Мой бизнес" в новых российских регионах будет выделено 1 млрд рублей.

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