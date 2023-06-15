Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Росатом" подписал с Мьянмой меморандум о начале строительства ветропарков
Очень мощный удар нанесён по складам и казармам ВСУ в Сумской области
Полиция Приморья установила личность малолетних живодеров, убивших собаку
Врач Никитина назвала напиток, который снижает аппетит и омолаживает кожу
Врач Губанова назвала болезни, при которых противопоказаны перелёты
В Нефтекамске из горящего здания эвакуировали 33 человек
Едва не погибшего младенца, запутавшегося в пеленках, доставили в Волгоград
МК: удары России уничтожили два штаба с офицерами НАТО и важные склады техники
В Подмосковье осудили мужчину, являвшегося спонсором терроризма

Совет участников судоходства по Севморпути провел заседание на ПМЭФ-2023

2:58
Экономика

14 июня 2023 года прошло четвертое заседание Совета участников судоходства по Северному морскому пути, которое впервые состоялось в Санкт-Петербурге в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума. В штаб-квартире ПАО "Совкомфлот" собрались руководители и представители ведущих организаций, занимающихся хозяйственной деятельностью на Северном морском пути, а также постоянные члены Совета и гости.

Совет участников судоходства по Севморпути провел заседание на ПМЭФ-2023
Фото: wikimedia commons

В ходе заседания обсуждались такие вопросы, как

  • строительство арктического грузового флота, атомные ледоколы проекта 22220,
  • организация регулярных субсидируемых рейсов из Санкт-Петербурга на Дальний Восток,
  • разработка концепции модели судоходства до 2035 года с учетом планируемого развития грузового и ледокольного флота,
  • а также вопросы безопасности мореплавания в акватории Северного морского пути.

В настоящих условиях роль Севморпути как национального и международного транспортного коридора становится все более значимой, подчеркнул Сергей Франк, Председатель Совета участников судоходства по Северному морскому пути и председатель Совета директоров ПАО "Совкомфлот". У нас есть необходимые ресурсы и потенциал для этого, а также накоплен огромный опыт и освоены технологии. Безусловно, положительная динамика грузоперевозок по Севморпути не только сохранится, но и будет продолжать расти, что обусловлено логистическими потребностями крупных промышленных проектов, уже успешно реализуемых в российской Арктике.

Одной из ключевых тем на текущем заседании Совета стала роль связанных с судоходством отраслей экономики, в первую очередь, судостроения, в развитии Севморпути. Участники Совета поддерживают необходимость укрепления сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами, включая судостроителей, грузовладельцев, регуляторов и судоходные компании.

Алексей Лихачев, Генеральный директор Госкорпорации "Росатом", напомнил о стратегической сессии по развитию Северного морского пути, которая состоялась 6 июня в Правительстве РФ.

"Это значимое событие. Мы выступили единым фронтом — ведомства, госкомпании, корпорации и частный бизнес, представив возможности и проблемы в реализации задач по развитию Северного морского пути. Я поддерживаю повестку дня текущего заседания. Вместе с судовладельцами мы должны создать модель будущего использования Севморпути. Быстро растущие грузовые потоки на северных территориях необходимо уместить в ограниченные возможности. Мы исходим из того, что к 2030 году будет 14 ледоколов", — отметил Алексей Лихачев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Популярное
Онколог раскрыла семь признаков присутствия паразитов в организме

Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.

Онколог Нигманова из Уфы перечислила семь признаков наличия червей в организме
Покинувшие РФ артисты теряют возможность выступлений за границей
"Будет на подтанцовках у Вайкуле": иноагенты теряют концерты за границей
Курица или яйцо: стало известно, что появилось раньше
Утренний симптом, предупреждающий об угрозе для жизни, назвал врач Марк Гадзиян
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Две ошибки ВСУ привели к уничтожению БМП Bradley на фронте — InfoBRICS
Противоречивая ситуация: стоимость отдыха в Турции продолжает расти
Киселёв жёстко прошёлся по патриотическому творчеству Газманова
Киселёв жёстко прошёлся по патриотическому творчеству Газманова
Последние материалы
"МК": российские туристы рассказали о новой эпидемии лихорадки денге в Таиланде
Киркоров не общается с Пугачёвой более пяти лет и не следит за её мужем: "Она уехала и больше мне ничего не известно"
Си Цзиньпин не поверит ни единому слову Блинкена. Пекин готовится к войне
"Украина стала примером": Тихановская мечтает избавиться от русского языка в Белоруссии
"Фонтанка.ru": врачи рассказали, какие лекарства будет нельзя принимать за рулём
Совет участников судоходства по Севморпути провел заседание на ПМЭФ-2023
Военный эксперт Крамник назвал танки ВСУ, которые опаснее немецких "Леопардов"
Появившегося на ПМЭФ-2023 Филиппа Киркорова в Сети сравнили с огородным чучелом
Как правильно заполнить отработанным маслом пороги авто, чтобы они не гнили
Профессор Павел Воробьёв заявил, что сдача анализов не даёт людям ничего, кроме беспокойства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников