Совет участников судоходства по Севморпути провел заседание на ПМЭФ-2023

2:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

14 июня 2023 года прошло четвертое заседание Совета участников судоходства по Северному морскому пути, которое впервые состоялось в Санкт-Петербурге в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума. В штаб-квартире ПАО "Совкомфлот" собрались руководители и представители ведущих организаций, занимающихся хозяйственной деятельностью на Северном морском пути, а также постоянные члены Совета и гости.

Фото: wikimedia commons

В ходе заседания обсуждались такие вопросы, как

строительство арктического грузового флота, атомные ледоколы проекта 22220,

организация регулярных субсидируемых рейсов из Санкт-Петербурга на Дальний Восток,

разработка концепции модели судоходства до 2035 года с учетом планируемого развития грузового и ледокольного флота,

а также вопросы безопасности мореплавания в акватории Северного морского пути.

В настоящих условиях роль Севморпути как национального и международного транспортного коридора становится все более значимой, подчеркнул Сергей Франк, Председатель Совета участников судоходства по Северному морскому пути и председатель Совета директоров ПАО "Совкомфлот". У нас есть необходимые ресурсы и потенциал для этого, а также накоплен огромный опыт и освоены технологии. Безусловно, положительная динамика грузоперевозок по Севморпути не только сохранится, но и будет продолжать расти, что обусловлено логистическими потребностями крупных промышленных проектов, уже успешно реализуемых в российской Арктике.

Одной из ключевых тем на текущем заседании Совета стала роль связанных с судоходством отраслей экономики, в первую очередь, судостроения, в развитии Севморпути. Участники Совета поддерживают необходимость укрепления сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами, включая судостроителей, грузовладельцев, регуляторов и судоходные компании.

Алексей Лихачев, Генеральный директор Госкорпорации "Росатом", напомнил о стратегической сессии по развитию Северного морского пути, которая состоялась 6 июня в Правительстве РФ.

"Это значимое событие. Мы выступили единым фронтом — ведомства, госкомпании, корпорации и частный бизнес, представив возможности и проблемы в реализации задач по развитию Северного морского пути. Я поддерживаю повестку дня текущего заседания. Вместе с судовладельцами мы должны создать модель будущего использования Севморпути. Быстро растущие грузовые потоки на северных территориях необходимо уместить в ограниченные возможности. Мы исходим из того, что к 2030 году будет 14 ледоколов", — отметил Алексей Лихачев.