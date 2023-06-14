Шведские экономисты полагают, что американская певица Бейонсе виновата в росте уровня инфляции в стране. Дело в том, что на её концерт в Стокгольм приехало много поклонников из других стран, сообщает британское издание Financial Times (FT).
Певица проводит первый тур за семь лет, интерес к нему очень большой. В Швеции на оба концерта Бейонсе были распроданы все билеты. И многие американцы отправились в Стокгольм, поскольку шведская крона существенно упала по отношению к доллару. А следовательно, билеты значительно дешевле.
Предположим, что дешевле настолько, что это вполне оправдывает перелёт через Атлантику туда и обратно.
"Бейонсе ответственна за дополнительный скачок (инфляции) в этом месяце. Удивительно, что одно мероприятие привело к этому. Мы с таким раньше не сталкивались", — цитирует Financial Times главного экономиста шведского банка Danske Bank.
Приток поклонников певицы вызвал резкий скачок цен в отелях, а это повлекло за собой рост инфляции на 0,2 процента.
Теперь одни шведские экономисты рассчитывают, что после того, как концерты состоялись, ситуация в экономике страны улучшится. А другие напоминают, что в июле в Швецию приедет Брюс Спрингстин. А это, возможно, опять негативно скажется на уровне инфляции в Швеции.
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