FT: шведские экономисты обвинили певицу Бейонсе в росте инфляции

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Шведские экономисты полагают, что американская певица Бейонсе виновата в росте уровня инфляции в стране. Дело в том, что на её концерт в Стокгольм приехало много поклонников из других стран, сообщает британское издание Financial Times (FT).

Фото: news.myseldon.com

Певица проводит первый тур за семь лет, интерес к нему очень большой. В Швеции на оба концерта Бейонсе были распроданы все билеты. И многие американцы отправились в Стокгольм, поскольку шведская крона существенно упала по отношению к доллару. А следовательно, билеты значительно дешевле.

Предположим, что дешевле настолько, что это вполне оправдывает перелёт через Атлантику туда и обратно.

"Бейонсе ответственна за дополнительный скачок (инфляции) в этом месяце. Удивительно, что одно мероприятие привело к этому. Мы с таким раньше не сталкивались", — цитирует Financial Times главного экономиста шведского банка Danske Bank.

Приток поклонников певицы вызвал резкий скачок цен в отелях, а это повлекло за собой рост инфляции на 0,2 процента.

Теперь одни шведские экономисты рассчитывают, что после того, как концерты состоялись, ситуация в экономике страны улучшится. А другие напоминают, что в июле в Швецию приедет Брюс Спрингстин. А это, возможно, опять негативно скажется на уровне инфляции в Швеции.

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