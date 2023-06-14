Песков: Путин выступит на ПМЭФ в пятницу, 16 июня

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Фото: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45690209

Мероприятие состоится в пятницу, 16 июня. Пленарное заседание намечено на 14:00. Будет большое выступление Владимира Путина, а затем дискуссия. Кто выступит модератором на встрече, не уточняется.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Мероприятие проводится ежегодно, начиная с 1997 года. С 2005 года участником форума является президент России.

Ранее Путин подчеркнул, что в рамках ПМЭФ будут обсуждаться ключевые тенденции и перспективы глобальной и российской экономик.

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