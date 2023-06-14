Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал разговоры о нехватке на российском рынке автозапчастей из Китая.
Субботин заверил, что в России нет проблем с поставками автозапчастей из Китая. Он отметил, что выбор для автомобилистов огромен, так как можно купить детали как высокого, так и низкого качества.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается ажиотажный спрос на автомобили в кредит.
"Цены на эти запчасти будут порой выше, чем на европейские. Это суровый оскал китайского капитализма. Запчасти будут дорогими, цены высокими, вне всякого сомнения", — цитирует слова Субботина Телеканал "360".
Эксперт рассказал, что качество китайских автозапчастей удивило только тех, кто впервые с ними столкнулся. Россияне, по его словам, начали "удивляться, что это не Европа".
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