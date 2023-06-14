Автоэксперт ответил на слухи о дефиците автозапчастей в РФ: Это суровый оскал китайского капитализма

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал разговоры о нехватке на российском рынке автозапчастей из Китая.

Фото: https://if.drivenn.ru/

Субботин заверил, что в России нет проблем с поставками автозапчастей из Китая. Он отметил, что выбор для автомобилистов огромен, так как можно купить детали как высокого, так и низкого качества.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается ажиотажный спрос на автомобили в кредит.

"Цены на эти запчасти будут порой выше, чем на европейские. Это суровый оскал китайского капитализма. Запчасти будут дорогими, цены высокими, вне всякого сомнения", — цитирует слова Субботина Телеканал "360".

Эксперт рассказал, что качество китайских автозапчастей удивило только тех, кто впервые с ними столкнулся. Россияне, по его словам, начали "удивляться, что это не Европа".

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АВТОЗАПЧАСТИ из Китая.