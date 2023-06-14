Россияне в Турции обнаружили подвох при попытке расплатиться картами РФ

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Турции снова работают российские карты, однако за разрешением пользоваться картами Visa, MC, UP, "Мир" скрывается досадное обстоятельство.

Фото: https://xakac.info/files/news/2b/62/karta.jpg

Русские туристы обрадовались тому, что могут беспрепятственно оплачивать товары и услуги в Турции с помощью отечественных платёжных систем. Принимаются даже карты тех банков, которые находятся под международными санкциями.

За такое удобство гражданам РФ, однако, приходится платить. Попытки обойти традиционные банковские каналы потребовали дополнительных расходов.



Сервис SigmaPay берет 2% комиссии за операцию. К этому приплюсовывается ещё около 12% к курсу перевода рубля в турецкую лиру. Платёж приходит к продавцу лишь спустя несколько недель, а за этот период курс может подрасти. В общей сложности получается, что каждая покупка обходится россиянину дороже на 14%.

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