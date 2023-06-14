Экс-советник главы правительства Греции по вопросам отношений с РФ и Восточной Европой Димитрис Веланис заявил, что Запад объявил экономическую войну. По словам политика, речь идёт и о настоящем вооружённом столкновении.
"Подрыв "Северного потока" — это и экономическая война, и настоящая война, потому что осуществлялся военными средствами, с использованием взрывчатки, подводников", — объяснил бывший советник, слова которого передаёт РИА Новости.
Вместе с этим Веланис назвал провокацией атаку дрона на корабль РФ в Чёрном море во время действия зерновой сделки.
По мнению собеседника агентства, Россия справилась с ограничительными мерами Запада. Как отметил политик, произошло множество изменений внутри страны, власти ввели импортозамещение и начали развивать собственные сектора экономики.
"Все серьёзные западные аналитики и экономисты признают, что Москва успешно преодолела барьеры", — сказал Веланис.
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