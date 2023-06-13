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Sohu: Литва жёстко поплатилась за насмешки над Россией

1:44
Экономика

Литва жёстко поплатилась за своё неуважение к России и Китаю, считают авторы материала, который был опубликован на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: Литва жёстко поплатилась за насмешки над Россией
Фото: Аinconsult

В советские времена Литва была достаточно богатым регионом с развитой экономикой, однако после выхода из состава Советского Союза проявились многие недостатки, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

В первые годы независимости Литва полагалась на торгово-экономическое сотрудничество с Россией.

Но многое изменилось после того, как страна была принята в Евросоюз и в НАТО. С этого момента отношения между двумя странами, которые и так были не идеальными, начали резко ухудшаться.

Литовские политики на публике открыто критиковали и даже насмехались над Россией, заявляя о нежелании иметь с ней ничего общего. Но при этом Вильнюс продолжал сотрудничество с российскими компаниями, поскольку это приносило доход.

Но начиная с 2014 года и экономическое сотрудничество между двумя государствами начало сокращаться, хотя при этом прибалтийское государства "всё равно продолжило ругаться с Россией".

В итоге Литва жёстко поплатилась за свои действия, лишившись практически всех преимуществ от торговли с Россией.

Попытки наладить экономическое сотрудничество с Китаем Вильнюс разрушил своими руками, открыв в 2022 году представительство Тайваня в Литве. Так что после такого шага и Китай не горит желанием сотрудничать с Литвой.

Экономика которой, по мнению авторов материала, идёт под откос. И к тому же страна обременена долгами, может стать банкротом в любой момент.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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