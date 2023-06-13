Литва жёстко поплатилась за своё неуважение к России и Китаю, считают авторы материала, который был опубликован на китайской интернет-платформе Sohu.
В советские времена Литва была достаточно богатым регионом с развитой экономикой, однако после выхода из состава Советского Союза проявились многие недостатки, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").
В первые годы независимости Литва полагалась на торгово-экономическое сотрудничество с Россией.
Но многое изменилось после того, как страна была принята в Евросоюз и в НАТО. С этого момента отношения между двумя странами, которые и так были не идеальными, начали резко ухудшаться.
Литовские политики на публике открыто критиковали и даже насмехались над Россией, заявляя о нежелании иметь с ней ничего общего. Но при этом Вильнюс продолжал сотрудничество с российскими компаниями, поскольку это приносило доход.
Но начиная с 2014 года и экономическое сотрудничество между двумя государствами начало сокращаться, хотя при этом прибалтийское государства "всё равно продолжило ругаться с Россией".
В итоге Литва жёстко поплатилась за свои действия, лишившись практически всех преимуществ от торговли с Россией.
Попытки наладить экономическое сотрудничество с Китаем Вильнюс разрушил своими руками, открыв в 2022 году представительство Тайваня в Литве. Так что после такого шага и Китай не горит желанием сотрудничать с Литвой.
Экономика которой, по мнению авторов материала, идёт под откос. И к тому же страна обременена долгами, может стать банкротом в любой момент.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.