Одну категорию работающих пенсионеров РФ ждёт сюрприз: индексацию уберут, а пенсии пересчитают

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как известно, индексация для работающих пенсионеров приостановлена с 2016 года, а рассчитывать на перерасчёт они могут только после увольнения. Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал россиянам, как получить право на перерасчёт пенсии.

Фото: instagram.com/ biznester

"В определённом случае этого можно добиться, даже не оставляя работу", — приводит слова Власова Primpress.

Эксперт отметил, что такая возможность появится у работающего пенсионера в том случае, если он оформится как самозанятый, если его вид деятельности подходит под данную категорию. Человек сможет работать и получать "плюшки" в виде индексации. Но с одним условием: не платить добровольные взносы в Социальный фонд.

В Письме Минтруда от 26.04.2021 № 21-1/ООГ-3848 даётся следующее разъяснение: "Самозанятые пенсионеры не теряют право на индексацию пенсий, так как они не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование".

Если же самозанятый пенсионер желает участвовать в пенсионном страховании и накапливать пенсионные балы, то взносы уплачивать надо. Да, индексации пожилой гражданин в таком случае лишается, но появляется возможность получать ежегодный перерасчёт пенсии, который осуществляется в августе. Для этого человеку необходимо работать в течение предыдущего года. Размер прибавки напрямую зависит от страховых взносов, которые внесёт пенсионер, заключил Власов.

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