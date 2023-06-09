Зараженные овощи и цветы из Германии не пропустили в Челябинскую область. Об этом сообщает kursdela. biz.
Продукция была заражена сразу несколькими паразитами. Сотрудники Россельхознадзора приняли решение не допускать ввоз семян и растений на территорию Южного Урала.
Речь идет о семенах томатов, перца и цветов. Благодаря карантинному контролю было установлено, что происхождение семян связано с Китаем, а цветов — с Венгрией и Танзанией.
Судьба продукции будет решена собственником — ее либо уничтожат, либо вернут обратно.
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