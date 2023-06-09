Цветы и семена из Германии не пустили в Челябинскую область

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Зараженные овощи и цветы из Германии не пропустили в Челябинскую область. Об этом сообщает kursdela. biz.

Фото: static.independent.co. uk/2022/10/03/07/28103323-5dfff852-94a6-4ed7-b9dd-5c0517d3ec34.jpg

Продукция была заражена сразу несколькими паразитами. Сотрудники Россельхознадзора приняли решение не допускать ввоз семян и растений на территорию Южного Урала.

Речь идет о семенах томатов, перца и цветов. Благодаря карантинному контролю было установлено, что происхождение семян связано с Китаем, а цветов — с Венгрией и Танзанией.

Судьба продукции будет решена собственником — ее либо уничтожат, либо вернут обратно.

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