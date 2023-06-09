Российские вкладчики популярного у граждан РФ турецкого банка Denizbank сообщили о списании средств с собственных счетов.
По словам некоторых пострадавших, финансовое учреждение полностью "обнулило" их сбережения, пишет Forbes..
Произошло это вскоре после резкого ужесточения условий открытие вклада для обладателей российского паспорта. Минимальный депозит, который нужно внести для открытия счёта в Denizbank, для россиян увеличился почти в десять раз.
В самом банке объясняют произошедшее техническим сбоем и обещают вернуть деньги в полном объёме.
Ранее страховая компания назвала Турцию самым опасным курортом для российских граждан.
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