Forbes: популярный у россиян турецкий Denizbank списал деньги со счетов граждан РФ

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские вкладчики популярного у граждан РФ турецкого банка Denizbank сообщили о списании средств с собственных счетов.

Фото: life.ru

По словам некоторых пострадавших, финансовое учреждение полностью "обнулило" их сбережения, пишет Forbes..

Произошло это вскоре после резкого ужесточения условий открытие вклада для обладателей российского паспорта. Минимальный депозит, который нужно внести для открытия счёта в Denizbank, для россиян увеличился почти в десять раз.

В самом банке объясняют произошедшее техническим сбоем и обещают вернуть деньги в полном объёме.

Ранее страховая компания назвала Турцию самым опасным курортом для российских граждан.

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