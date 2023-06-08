Граждане РФ не получат безусловного базового дохода

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Европе обсуждается идея выделения денежных средств в качестве безусловного базового дохода населению. В Великобритании, например, эксперимент уже ведётся. Участники будут получать определённую сумму без каких-либо условий и ограничений. Работать тоже не нужно.

Фото: ptzgovorit.ru

Однако в Швейцарии посчитали веерную раздачу денег нецелесообразным мероприятием, из-за которого пострадает экономика страны. Денежные средства должны получать лишь те, кто в них нуждается, а остальные люди должны работать, уверены власти.

В Российской Федерации данный вопрос обсуждается уже несколько лет. В ходе проведённых опросов удалось выяснить, что россиянам хватило бы 30 тысяч рублей в качестве безусловного базового дохода. Но дальше разговоров дело не идёт, не все страны готовы посадить себе на шею своё же население, пишет argumenti.ru.

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